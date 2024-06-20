Майкл Фелпс высказался о соперничестве американских и австралийских пловцов на ОИ

23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира, легендарный пловец Майкл Фелпс высказался о соперничестве американской и австралийской сборных по плаванию в преддверии Олимпийских игр.

Он вспомнил эпизод прошлогоднего чемпионата мира, когда австралийская пловчиха, четырёхкратная олимпийская чемпионка Кейт Кэмпбелл назвала американцев «злостными неудачниками». Тогда Австралия одержала верх над своими соперниками, но американская телекомпания NBC изменила график медального зачёта, отдав приоритет общему количеству медалей, а не только золотым.

В связи с этим в таблице на первое место вышли США, несмотря на то что у Австралии было больше золотых медалей (13 к 7 соответственно).

«Я бы вспоминал эти слова каждый божий день, чтобы получить дополнительную мотивацию. Мне просто смешно, что это так сильно действует им на нервы. Это забавно. Мы нравимся друг другу, но нам хочется убить друг друга, когда мы в бассейне», — приводит слова Фелпса Daily Mail.

Напомним, Австралия дважды обыгрывала США на чемпионатах мира по плаванию, но ни разу не побеждала на Олимпийских играх с 1956 года в Мельбурне.