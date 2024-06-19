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Россияне завоевали две золотые медали в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС

Россияне завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали в гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС.

В соревнованиях на байдарках (200 метров) победил Максим Оселедко, а Илья Первухин оказался лучшим на каноэ (1000 метров).

В заплыве на байдарках на 1000 метров Максим Спесивцев завоевал серебряную награду. Также второе место заняли каноисты Илья Штокалов (1000 метров) и Сергей Свинарёв (200 метров).

Бронзу на каноэ взяла Екатерина Шляпникова.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

По итогам шести дней соревнований в турнирном зачёте Россия занимает первое место с большим отрывом.