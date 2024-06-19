Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Колесников и Дьякова победили на дистанции 400 м вольным стилем на Играх БРИКС

Сегодня, 19 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли заплывы 400 метров вольным стилем.

Победителем решающего заплыва у мужчин стал Николай Колесников, преодолевший дистанцию за 3.50,67 секунды. В женском заплыве лучшей стала Софья Дьякова (4.07,07 секунды).

Плавание. Игры БРИКС — 2024, Казань. 400 метров вольным стилем.

Мужчины:

1. Николай Колесников (Россия) – 3.50,67.

2. Александр Стефан (Бразилия) – 3.50,95.

3. Григорий Вековищев (Россия) – 3.51,62.

Женщины:

1. Софья Дьякова (Россия) – 4.07,07.

2. Ксения Мишарина (Россия) – 4.11,81.

3. Тайана Мелисса (Бразилия) – 4.17,10.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии принимают участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.