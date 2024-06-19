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Россиянки завоевали семь золотых медалей в женской борьбе на Играх БРИКС

Россиянки завоевали семь золотых медалей в женской борьбе на Играх БРИКС.

До 50 кг — Елизавета Смирнова

До 55 кг — Александра Скиренко

До 59 кг — Светлана Липатова

До 62 кг — Екатерина Кошкина

До 65 кг — Валерия Дондупова

До 68 кг — Вусала Парфианович

До 72 кг — Олеся Безуглова

Отметим, что серебряным призёром в весе до 57 кг стала Марина Симонян, бронзовым в весе до 53 кг – Милана Дадашева.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

По итогам шести дней соревнований в турнирном зачёте Россия занимает первое место с большим отрывом.