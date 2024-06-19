ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне на 0,01 секунды опередили Бразилию и выиграли в эстафете вольным стилем

Россияне на 0,01 секунды опередили Бразилию и выиграли в эстафете вольным стилем
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Мужская сборная Россия на 0,01 секунды опередили Бразилию и стала победителем соревнований. В женском заплыве россиянки также обыграли бразильянок.

Плавание. Игры БРИКС — 2024, Казань. Эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Мужчины:

1. Россия – 3.19,59 секунды.
2. Бразилия – 3.19,60.
3. Беларусь – 3.23,34.

Женщины:

1. Россия – 3.43,69 секунды.
2. Бразилия – 3.44,79.
3. ЮАР – 3.57,12.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

Материалы по теме
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android