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Россияне на 0,01 секунды опередили Бразилию и выиграли в эстафете вольным стилем

Сегодня, 19 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Мужская сборная Россия на 0,01 секунды опередили Бразилию и стала победителем соревнований. В женском заплыве россиянки также обыграли бразильянок.

Плавание. Игры БРИКС — 2024, Казань. Эстафеты 4х100 метров вольным стилем.

Мужчины:

1. Россия – 3.19,59 секунды.

2. Бразилия – 3.19,60.

3. Беларусь – 3.23,34.

Женщины:

1. Россия – 3.43,69 секунды.

2. Бразилия – 3.44,79.

3. ЮАР – 3.57,12.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.