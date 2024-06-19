Замспорта Дагестана: все борцы из республики поедут на Олимпиаду-2024

Замиститель министра спорта Дагестан Будун Будунов заявил, что все борцы из республики будут допущены к Олимпийским играм.

«Все дагестанские борцы едут на Олимпиаду-2024. Все, кого допустят, будут готовы. Мы надеемся, что решение Международного олимпийского комитета еще не окончательное. Будем его опротестовывать как сможем и добиваться, чтобы допустили и других спортсменов. Надеемся, что к уже допущенным спортсменам добавятся и другие», — приводит слова Будунова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 июня, стало известно, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласным решением поддержал борцов, которые желают выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Президент организации Михаил Мамиашвили подчеркнул, что это всё равно не означает их допуск со стороны МОК.