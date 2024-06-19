ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Софья Великая завоевала золото Игр БРИКС в фехтовании на саблях

Софья Великая завоевала золото Игр БРИКС в фехтовании на саблях
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая завоевала золото Игр Брикс в фехтовании на саблях.

В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину со счётом 15:12. Третье место между собой разделили олимпийская чемпионка в личном первенстве Яна Егорян и Вероника Булукова.

Фехтование. Игры БРИКС, Казань. Сабля.

1. Софья Великая (Россия)
2. Ольга Никитина (Россия)
3. Яна Егорян и Вероника Булукова (обе — Россия)

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Материалы по теме
Софья Великая высказалась о пропуске Олимпиады в Париже
Материалы по теме
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
«Это не может заменить Олимпиаду». Что не так с нашими Играми БРИКС?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android