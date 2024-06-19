Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая завоевала золото Игр Брикс в фехтовании на саблях.

В финале она победила соотечественницу Ольгу Никитину со счётом 15:12. Третье место между собой разделили олимпийская чемпионка в личном первенстве Яна Егорян и Вероника Булукова.

Фехтование. Игры БРИКС, Казань. Сабля.

1. Софья Великая (Россия)

2. Ольга Никитина (Россия)

3. Яна Егорян и Вероника Булукова (обе — Россия)

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.