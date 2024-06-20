Американский бегун Найтон сдал положительный тест на допинг, но был оправдан

Американский легкоатлет Эррион Найтон избежал дисквалификации за допинг. Как сообщает USADA, бегун сдал положительный тест на тренболон, анаболический стероид, 26 марта 2024 года. Спортсмен смог доказать, что запрещённый препарат попал ему в организм случайно.

«После слушания было определено, что положительный результат теста Найтона скорее всего был вызван употреблением в пищу мяса, загрязненного тренболоном, который является известным стимулятором роста скота, который легально используется в мясном скотоводстве, производимом и экспортируемом в США», – сообщается в пресс-релизе USADA.

Найтон был отстранён от соревнований на время разбирательства. Бегун заявлен на отборочные соревнования к Олимпиаде в Париже (Франция), по итогам которых будет сформирована олимпийская сборная США по лёгкой атлетике. Отбор пройдёт с 21 по 28 июня в Юджине.

20-летний Найтон специализируется на дистанции 200 м. Он двукратный призёр чемпионатов мира в 2022 и 2023 годах в этой дисциплине.