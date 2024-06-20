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В Москве прошёл ежегодный форум «Masters of Sport: формула победы»

В Москве прошёл ежегодный форум «Masters of Sport: формула победы»
Вячеслав Опахин
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В Москве на территории пространства «Кибердом» прошёл ежегодный форум «Masters of Sport: формула победы». Мероприятие организовано FCongress. Спикеры и участники обсудили будущее спортивной индустрии и ключевые аспекты развития.

Форум открылся сессией «Спорт и Бизнес». В дискуссии принимали участие генеральный директор «Игр Будущего» Антон Кара, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, баскетболистка Елена Беглова и другие.

Участники форума также разговаривали о медиаправах, маркетинге, связях культуры и спорта, поддержке детей и особенностях потребления контента. Напоследок спикеры обсудили инновации, тенденции и применение технологий в спорте.

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