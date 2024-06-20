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Олимпийский чемпион пловец Кейлеб Дрессел не прошёл отбор на ОИ на дистанции 100 м в/с

Действующий олимпийский чемпион в плавании на 100 метров вольным стилем американский спортсмен Кейлеб Дрессел не сумел пройти отбор в национальную команду на этой дистанции.

Дрессел занял третье место на квалификационных соревнованиях с результатом 47,53 секунды. Первым в заплыве стал Крис Гильяно (47,38), вторым финишировал Джек Алекси (47,47).

Таким образом, Дрессел не примет участия в данной дисциплине на Олимпийских играх — 2024 в столице Франции, но спортсмен выступит в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Напомним, в 2023 году Дрессел не сумел пройти отбор в национальную команду на чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония).

27-летний американский пловец— семикратный олимпийский чемпион и 15‑кратный чемпион мира.