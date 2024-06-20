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Умер двукратный чемпион мира и призёр Олимпийских игр по фехтованию Гурам Костава

Умер двукратный чемпион мира и призёр Олимпийских игр по фехтованию Гурам Костава
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В возрасте 87 лет ушёл из жизни заслуженный мастер спорта, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по фехтованию Гурам Костава. Об этом сообщила Федерация фехтования России.

Советский шпажист первым из грузинских фехтовальщиков завоевал медаль на чемпионате мира (серебро, 1959) и на Олимпийских играх (бронза, 1960). В 1961 году Костава стал чемпионом СССР в личных соревнованиях.

Костава стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1960 года в Риме в команде, а спустя четыре года на Играх в Токио занял третье место в личном турнире. Также в его активе две золотые (командное первенство), две серебряные (команда) и три бронзовые медали чемпионатов мира (две — в личном и одна — в командном первенстве).

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