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Йонас Вингегор и Ваут ван Арт примут участие в «Тур де Франс» — 2024

Йонас Вингегор и Ваут ван Арт примут участие в «Тур де Франс» — 2024
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в командной гонке бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт и двукратный чемпион «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор примут участие в знаменитой велогонке. Об этом сообщило RTBF со ссылкой на пресс-службу команды. Вингегор рассказал, что успел восстановиться после падения во время «Тура Страны Басков».

«Я очень рад стартовать в «Туре». Последние несколько месяцев были нелёгкими, но я благодарю свою семью и команду за их неизменную поддержку. Мы работали вместе, чтобы достичь этого момента. Я чувствую себя хорошо и очень мотивирован», — приводит слова Вингегора RTBF.

Старт соревнований запланирован на 29 июня во Флоренции, а финальная точка в многодневке будет поставлена 21 июля в Ницце. За это время велогонщикам предстоит пройти 21 этап.

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