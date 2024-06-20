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«В 10-минутном блице я набрал рейтинг около 1200 баллов». Гарри Кейн — о шахматах

«В 10-минутном блице я набрал рейтинг около 1200 баллов». Гарри Кейн — о шахматах
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Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём увлечении шахматами.

«После выхода сериала «Ход королевы» я начал учиться шахматам. В 10-минутном блице я набрал рейтинг около 1200 баллов по версии chess.com, и я думаю, что это отличный результат!» — приводит слова Кейна GQ Germany.

Премьера сериала состоялась в октябре 2020 года на платформе Netflix. картина состояла из семи частей и вошла в рейтинг лучших мини-сериалов 2020 года

В данный момент 30-летний британский форвард находится в составе сборной на чемпионате Европы в Германии. В матче с Сербией он установил рекорд национальной команды по количеству встреч на чемпионатах мира и Европы. В его активе 23 матча на крупных турнирах в майке сборной Англии.

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