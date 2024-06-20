«До блевоты». Кнороз — о комментариях от мужчин про свою внешность

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз прокомментировала высказывания, касающиеся её внешности.

«Давай честно: хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко.

Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчёркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.

И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались?

Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: «Девушка, вы такая красивая». Вот когда говорят так – это приятно. А эти «фи-фи» – ужас», — приводит слова Кнороз Sports.ru.

Напомним, недавно на Играх БРИКС Полина Кнороз победила в прыжке с шестом с результатом 4,80. Это личный рекорд спортсменки. До этого она показывала прыжок на 4,75 метра. При этом в её активе есть прыжок на 4,81 м в помещениях, который она совершила в 2022 году во Франции.