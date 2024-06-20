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«Довольно обманчиво». Ниманн — о накрутке зрителей на стримах Накамуры

«Довольно обманчиво». Ниманн — о накрутке зрителей на стримах Накамуры
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Американский шахматист Ханс Ниманн высказался о накрутке зрителей на стримах пятикратного чемпиона США по шахматам Хикару Накамуры.

«Хикару переходит от 10 тысяч зрителей со вставкой Сhess.com к 1200 зрителям без неё. Похоже на очевидный вьюботтинг, если учитывать то, насколько неактивен его чат. Количество зрителей напрямую связано с тем, сколько вам платят в час. Такое количество фальшивых зрителей кажется довольно обманчивым», — написал Ниманн в социальных сетях.

Ранее Хикару Накамуру обвинили в пропаганде азартных игр среди детей из-за рекламы, которая была показана во время стрима с участием гроссмейстера. Тогда Ханс Ниманн в социальных сетях положительно оценил свои шансы на лидерство в онлайн-турнире в то время, как его соперник занят пиаром.

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