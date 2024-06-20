Бывший тренер сборной России по футзалу Скорович возглавил «Норильский никель»

Российский тренер Сергей Скорович возглавил мини-футбольный клуб «Норильский никель». Соответствующая информация появилась в пресс‑службе клуба.

«Рады приветствовать Сергея Леонидовича в составе нашего клуба!» — говорится в заявлении клуба.

Контракт с тренером рассчитан на два года. Сергей Скорович возглавлял сборную России, которую покинул в марте 2022 года. Вместе со сборной он становился призёром чемпионатов Европы (серебро – 2012, 2014, 2016, 2022; бронза – 2018) и мира (серебро – 2016).

На клубном уровне Скорович дважды приводил екатеринбургскую «ВИЗ‑Синару» к победе в чемпионате России, один раз в Кубке России, а также в Кубке УЕФА. В сезоне-2023/2024 PARI‑Суперлиги тренировал нижегородское «Торпедо».