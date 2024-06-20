Россия досрочно выиграла медальный зачёт Игр БРИКС

12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС, по итогам восьми дней упорной борьбы Россия заработала 173 золотые медали и досрочно выиграла общий зачёт соревнований.

У России, помимо золотых, также 101 серебряная и 69 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 32 золотых, 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. У сборной Китая, которая занимает третье место в общем зачёте, 17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.