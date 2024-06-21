Анна ван дер Брегген неожиданно возвращается в профессиональный спорт

Нидерландская велогонщица Анна ван дер Брегген возвращается в качестве гонщицы, она присоединится к SD Worx-Protime в начале следующего года. Ван дер Брегген ушла на пенсию в конце 2021 года и сразу же заняла должность спортивного директора в SD Worx. Но поскольку в следующем году команду покинет звёздная гонщица Деми Воллеринг, 34-летняя спортсменка вернётся на место, которое когда-то занимала.

«Это захватывающее решение. Если бы я не чувствовала мотивации, я бы никогда не смогла этого сделать. Это также стало причиной, по которой я решила остановиться в 2021 году после Олимпийских игр в Токио. Я делала то же самое в течение многих лет и почувствовала, что устала.

Мне удалось выиграть много соревнований, но физически и морально это требует от тебя многого. После трёхлетнего периода, когда я посмотрела на велоспорт под другим углом, я чувствую, что у меня появились мотивация и желание ездить на велосипеде.

Я очень рада вернуться. Снова страдать на велосипеде и снова участвовать в гонках с командой. Теперь я понимаю, как сильно я люблю игру, спорт и соревнования. Моё мышление изменится. Я буду меньше фокусироваться на победах в определённых гонках или на чётких целях. После этого долгого перерыва я чувствую, что для меня это привилегия – иметь возможность участвовать в гонках и снова стать велосипедистом», — приводит слова ван дер Брегген Eurosport.

За свою карьеру ван дер Брегген выиграла три чемпионата мира, четыре титула «Джиро д’Италия» и является семикратным победителем «Флеш Валлонь». Она также выиграла золото на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.