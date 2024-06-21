Американской пловчихе сделали предложение после отборочного заплыва к ОИ в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг получила предложение руки и сердца от своего молодого человека прямо на стадионе после отборочного заплыва на 200 м брассом к Олимпийским играм в Париже (Франция). Как сообщает Reuters, спортсменка сказала «да».

11-кратная чемпионка мира Кинг специализируется в плавании брассом. Она квалифицировалась на Олимпиаду на дистанциях 100 м и 200 м – в заплыве на 100 м победила, на 200 м заняла второе место. Стоит отметить, что на дистанции 100 м брассом Кинг обладает мировым рекордом с 2017 года (1.04,13).

Отборочные соревнования сборной США по плаванию проходят в Индианаполисе (США) с 15 по 23 июня. По итогам отбора будет сформирован состав команды на Олимпийские игры в Париже.