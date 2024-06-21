Академия «Небесная грация» – чемпионки в многоборье по художественной на Играх БРИКС

Гимнастки, представляющие академию художественной гимнастики «Небесная грация» выиграли золото в многоборье на Играх БРИКС. В сумме за два упражнения российская команда получила 68,450 балла.

Серебряные медали завоевали гимнастки из Казахстана (59,000). Третье место заняла ещё одна сборная России (37,150).

Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

Российские гимнастки не выступят на Олимпийских играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).