«Полное игнорирование». Пловчиха Чикунова — о непризнании своего рекорда European Aquatics

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала непризнание своего мирового рекорда Европейской федерацией водных видов спорта.

— Европейская Акватик Федерация до сих пор не ратифицировала твой рекорд. Как такое возможно?

— Насколько я знаю, дела обстоят именно так. Мне где-то полгода назад, последний раз, когда я спрашивала о том, будет ли от них хоть ответ, почему так происходит, опять же, как я знаю, они даже не отвечают. То есть никакого контакта с ними держать не получается. Они полностью закрылись.

Я по короткой воде установила европейский рекорд. То есть в 25-метровом бассейне я установила на 200 метров брассом рекорд. Я проплыла за 2.14,70. Мне буквально 13 сотых не хватило до мирового достижения. Точно так же абсолютно ничего от них в ответ не поступает. Полное игнорирование. Как это возможно, я не понимаю, — сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Напомним, 21 апреля 2023 года на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды). Стоит отметить, что Международная федерация (World Aquatics) признала достижение россиянки и утвердила её рекорд.