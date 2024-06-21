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«Мне это неинтересно». Пловчиха Чикунова — о шансах отобраться на Олимпиаду в Париже

«Мне это неинтересно». Пловчиха Чикунова — о шансах отобраться на Олимпиаду в Париже
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, обладательница мирового рекорда на дистанции 200 м брассом, заявила, что её не интересует участие на Олимпийских играх в Париже (Франция).

— Для Климента Колесникова мировой рекорд важнее поездки на Олимпийские игры. Как для тебя?
— Если брать, какие условия выдвигаются на Олимпиаде для того, чтобы мы там участвовали, то я соглашусь с Климентом. Если я установлю в этом сезоне новый мировой рекорд, я буду безумно счастлива. Буду понимать, что вся проделанная работа сделана совершенно не зря.

— А был ли хоть один шанс, чтобы этим летом ты оказалась в Париже?
— Я думаю, шансы до сих пор есть. Всё зависит только от меня.

— Так, интересно. Расскажи, пожалуйста.
— Всё зависит от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет. Вот так вот, насколько я знаю, ещё будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно будет приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но я уже говорила о том, что мне это неинтересно, — сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Олимпийские соревнования по плаванию состоятся с 1 по 11 августа.

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