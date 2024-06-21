«Очень греет душу». Чикунова — о реакции мировой общественности на её рекорд

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как мировая общественность отреагировала на её мировой рекорд.

«Меня в этот день поздравили все мне знакомые люди, все незнакомые. Очень-очень приятный был день в этом плане, так как я получила уйму сообщений с поздравлениями, с очень приятными словами. Мировая общественность тоже отреагировала, Татьяна Скунмакер, прошлая обладательница рекорда, тоже очень мило меня поздравила, написала, что она мной гордится, что ждёт не дождётся, когда мы снова с ней встретимся.

И очень приятно такое читать, очень греет душу, и в такие моменты понимаю, что я двигаюсь в правильном направлении», — сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Напомним, в 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды.