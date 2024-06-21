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Евгения Чикунова рассказала о взаимоотношениях с Юлией Ефимовой

Евгения Чикунова рассказала о взаимоотношениях с Юлией Ефимовой
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Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова в эфире youtube-канала «Дисциплина» рассказала о соперничестве с призёром Олимпийских игр, обладательницей шести золотых медалей мировых первенств Юлией Ефимовой.

Юлия Ефимова вернулась вообще в спорт, в плавание, чтобы соревноваться с тобой, пикируется с тобой в соцсетях, сомневается в твоих успехах. Какие у вас отношения? — Уж точно не напряжённые, мы с ней спокойно можем пообщаться на соревнованиях, то есть в какой-то степени дружеские, я думаю, могу так сказать. Совершенно нормально относимся к друг другу, к нашему соперничеству, поздравляем друг друга, поэтому в бассейне, за камерами, никакого напряжения нет.

В апреле 2024 года 19-летняя Чикунова выиграла две золотые и одну серебряную медаль в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом. Юлия Ефимова на этих дистанциях завоевала серебряную и две бронзовых награды.

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