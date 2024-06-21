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Евгения Чикунова заявила, что хочет побить ещё один мировой рекорд в плавании

Евгения Чикунова заявила, что хочет побить ещё один мировой рекорд в плавании
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Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что хочет установить ещё один мировой рекорд на дистанции 100 м брассом.

— Что для тебя тогда цель номер один?
— Это ещё один мировой рекорд. Желательно на 100 метров брассом. Это то, к чему я хотела бы стремиться в ближайшие годы. Это то, на что я бы хотела сделать упор в ближайшие годы. Не забывать про двухсотку ни в коем случае, но стараться выходить на новые скорости именно на сотнях, — сказала Чикунова в эфире ютуб-канала «Дисциплина».

Напомним, в 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова в возрасте 18 лет установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Её рекорд был утверждён Международной федерацией водных видов спорта.

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