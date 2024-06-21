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Российские шахматисты выиграли золото Игр БРИКС в командном турнире по блицу

Российские шахматисты победили в смешанном командном турнире по блицу на Играх БРИКС, которые проходят в Казани. По итогам 11 партий российская сборная на одно очко опередила сборную Китая.

Команда России, в составе которой участвовали Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Валентина Гунина и Екатерина Лагно, набрала 21 очко.

Второе место заняла команда Китая с 20 очками. Бронза – у сборной Узбекистана, которая набрала 18 очков.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 23 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.