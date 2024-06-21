Чикунова рассказала, в чём находит мотивацию без международных соревнований

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, в чём находит мотивацию без возможности участия на международных соревнованиях.

— А как сложно находить мотивацию соревноваться только в России?

— Это несложно, это совершенно несложно. Опять же, возвращаясь к моему мировому рекорду, количеству поздравлений и количеству приятных слов, когда это читаешь, понимаешь, что невозможно остановиться. Хочется всё дальше прибавлять в скорости, хочется всё дальше радовать болельщиков, поэтому мотивация никуда не делась.

Меня мои болельщики мотивируют на достижение новых целей, на достижение новых вершин, за что им большое спасибо.

— Реально прибавлять без международных стартов?

— Да, реально, вот. Можно посмотреть на мои результаты и сказать, что да, реально. Я, в принципе, уже привыкла плыть одна, именно поэтому мне уже как-то полегче в плане, что я ориентируюсь только на себя, я ориентируюсь только на свои скорости.

Если бы было соперничество, опять же, мы берём только теорию. Я не знаю, как бы я проплыла. Возможно, по ходу дистанции я бы заметила, что меня обгоняют и что-то бы пошло не так. Такое тоже возможно, хотя вряд ли. В общем, тяжело об этом прямо сейчас говорить. Очень хотелось бы проверить на практике, – сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».