«Хочется, чтобы всё было честно». Чикунова — о допинговом деле китайских пловцов

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала допинговое дело китайских пловцов.

— 23 китайских пловца на допинге допущены на Олимпиаду и берут шесть медалей в Токио. Слышала ли ты про этот скандал и что ты об этом думаешь?

— Я слышала. Очень странная история, скажем так. Очень странная. Непонятно, почему это всплывает только сейчас, спустя столько времени. Мне, с какой-то стороны, жалко китайских спортсменов, потому что на них обрушился глобальный хейт. Я видела, как в соцсетях, выкладывая результаты китайских спортсменов, которые устанавливают национальные рекорды, пишут, что это допинг, что веры им больше нет.

И это тяжело читать, так как, если верить ВАДА, никакой вины спортсменов в этом нет. То есть там по истории, насколько я помню, всё попало через еду, препарат попал через еду. Это не зависящий фактор от спортсменов.

Конечно, если всё именно так, то ребята просто заложники ситуации, потому что я не думаю, что они как-то могли бы влиять на то, попадёт ли в их организм препарат или нет запрещённый. Очень хочется, чтобы всё было честно, чтобы спорт был именно честным. Я надеюсь, что таких ситуаций больше не будет и что в итоге все со всем разберутся, – сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».