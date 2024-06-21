Чикунова назвала себя и Колесникова лучшими пловчихой и пловцом России

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина» ответила на вопрос о лучших спортсменах страны в её виде спорта.

— Кто на данный момент лучший пловец и пловчиха в нашей стране?

— Ну, если мы берём объективно, по очкам, допустим, то это Климент Колесников и я. Получается, что так.

— Ты как-то это скромно так говоришь.

— Потому что я, честно говоря, никогда не считала себя лидером сборной. Тем более в отсутствие международных стартов как-то тяжелее даётся говорить это вслух, что я лидер сборной. Поэтому да, скромно.

19-летняя Чикунова — чемпионка мира и Европы среди юниоров, победительница европейского первенства на короткой воде, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России.

23-летний Колесников — двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года, трёхкратный медалист чемпионата мира 2019 года, обладатель шести наград высшей пробы на европейских первенствах.