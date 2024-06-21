«Странно так говорить». Чикунова ответила Ефимовой на слова о рекордах в России

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала слова Юлии Ефимовой о том, что внутри страны рекорды бить проще, чем на международных соревнованиях.

— Юлия Ефимова сказала нам, что бить рекорды проще на российском чемпионате. Это так?

— Это интересный вопрос. Как мне кажется, особой разницы нет. То есть та же вода. Ну, понятное дело, что различные бассейны. Я, наверное, могу понять, почему Юля так думает, так как именно атмосфера 100% на международных стартах другая. Соперники, конечно же, тоже другие, но если брать навскидку, то в какой-то степени бить рекорды на международных стартах как минимум… Нет, точно не легче. Но, как мне кажется, одинаково. То есть у меня прям мировых рекордов взрослых ещё не было. Для меня вот первый мировой рекорд — это чемпионат России. Но из-за соперничества на международных стартах можно выходить на совершенно другие скорости.

И если ты хорошо готов, то мне кажется, что международный старт даже может простимулировать к новым достижениям. Поэтому сложно ответить просто – легче или не легче. То есть, мне кажется, так странно говорить, – сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Напомним, в 2023 году на чемпионате России Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 17,55 секунды.