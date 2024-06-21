Российские гимнастки выиграли все медали в личном многоборье на Играх БРИКС

Россиянки заняли весь пьедестал в личном многоборье среди юниорок в художественной гимнастике на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

Золотую медаль завоевала 14-летняя Кристина Войтенко. Она набрала 131,250 балла. Серебро – у Арины Ковшовой (129,600). Бронзовая медаль – у Николь Римарачин Диас (129,100).

Сегодня, 21 июня, на Играх БРИКС прошли соревнования в групповом многоборье. Победила «Небесная грация», серебро завоевала команда из Казахстана, бронза на счету второй российской сборной.

Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.