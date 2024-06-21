Рекордсменка Чикунова призналась, что не потратила более миллиона рублей призовых

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина» рассказала, как распределила призовые за мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

— Расскажи, пожалуйста, на что ты потратила призовые 1 200 000 за вычетом налогов после мирового рекорда?

— Я их не потратила. Они при мне, скажем так. Я пока коплю капитал, не знаю, как сказать даже. Не трачу особо, не занимаюсь расточительством.

На чемпионате России по плаванию в Казани 21 апреля 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды). Ранее он принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды). 19-летняя спортсменка — чемпионка мира и Европы среди юниоров, победительница европейского первенства на короткой воде, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России.