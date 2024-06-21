«Это самый важный день в моей жизни». Евгения Чикунова — о мировом рекорде

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала о значении установленного ей мирового рекорда в её жизни.

«Что для меня значит мировой рекорд? На данный момент это самый важный день в моей жизни, самое большое для меня достижение. Я очень долго к нему шла и безумно собой горжусь, безумно люблю этот рекорд. Он достался мне очень тяжело, но я рада, что смогла выйти на такие скорости, и в любом случае надеюсь к ним ещё приблизиться. Честно говоря, я не ожидала, что я смогу побить на полторы секунды. Когда я посмотрела на табло, это непередаваемые эмоции. Я даже боялась мечтать о таких секундах, так как мне казалось это совершенно невозможным. Обычно в плавании рекорды бьются на сотые, либо очень-очень близко приближаются к рекордам, либо бьются только-только на сотые, не на много, на секунды, это очень-очень редко. Но я очень счастлива, что я смогла это сделать», – сказала Чикунова в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

На чемпионате России по плаванию в Казани 21 апреля 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды). Она превзошла результат Татьяны Скунмакер из ЮАР на 1,4 секунды.