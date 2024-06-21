Винер ответила, считает ли предателями россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила, считает ли предателями российских спортсменов, которые планируют поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в статусе нейтральных атлетов.

«Очень жаль, что так получилось (о бане российских атлетов). У каждого (спортсмена) свой выбор, у нас демократичный президент. Я с ним согласна. У нас нет предателей в нашей стране», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Отметим, что изначально, после новостей о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит ряд россиян до Игр, Винер занимала практически полярную позицию по данному вопросу – она назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», а также говорила, что участники ОИ-2024 не должны иметь гражданства России.