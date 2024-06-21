Ирина Винер: мы и так на мировой арене. На Кубке России выступало 86 регионов

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не считает, что отстранение от международных стартов повлияло на уровень отечественных спортсменок.

Важно отметить, что Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России до международных соревнований в нейтральном статусе ещё 1 января 2024 года. Однако подопечные Винер этой возможностью не пользуются. Глава ВФХГ обосновала это тем, что российские «художницы» не могут себе позволить участвовать в соревнованиях на выдвигаемых FIG условиях.

«Мы и так на мировой арене. Весь мир понимает, что у нас сильнейшие программы. Когда мы перестали выступать на «мире» и Европе, мы обратили внимание на Россию. На Кубке России выступало 86 регионов», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».