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Белоруска Анастасия Кулешова — победитель Игр БРИКС на дистанции 100 м баттерфляем

Белоруска Анастасия Кулешова — победитель Игр БРИКС на дистанции 100 м баттерфляем
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Белорусская спортсменка Анастасия Кулешова заняла первое место на дистанции 100 м баттерфляем на Играх БРИКС с результатом 57,91 секунды. Второе место заняла представительница Бразилии Беатриц Беццера. Её результат – 59,41 секунды. Тройку лидеров замкнула россиянка Влада Егги с результатом 59,61 секунды.

Ранее на Играх БРИКС прошли заплывы 400 метров вольным стилем, где победителем у мужчин стал Николай Колесников, а в женском заплыве лучшей стала Софья Дьякова.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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