Первый пьедестал в бассейне без россиян на Играх БРИКС

На Играх БРИКС на дистанции 50 м баттерфляем российские спортсмены не заработали ни одной медали. Первое место занял белорусский пловец Григорий Пекарский с результатом 23,42 секунды. На втором месте его соотечественник Арсений Баржаков. Его результат – 23,72 секунды. Тройку лидеров замкнул представитель Ганы Абеку Джексон (23,87).

Ранее на Играх БРИКС белорусская спортсменка Анастасия Кулешова заняла первое место на дистанции 100 м баттерфляем.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.