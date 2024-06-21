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Первый пьедестал в бассейне без россиян на Играх БРИКС

Первый пьедестал в бассейне без россиян на Играх БРИКС
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На Играх БРИКС на дистанции 50 м баттерфляем российские спортсмены не заработали ни одной медали. Первое место занял белорусский пловец Григорий Пекарский с результатом 23,42 секунды. На втором месте его соотечественник Арсений Баржаков. Его результат – 23,72 секунды. Тройку лидеров замкнул представитель Ганы Абеку Джексон (23,87).

Ранее на Играх БРИКС белорусская спортсменка Анастасия Кулешова заняла первое место на дистанции 100 м баттерфляем.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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