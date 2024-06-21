Лала Крамаренко победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко продемонстрировала лучший результат в индивидуальном многоборье в финале турнира на Играх БРИКС, которые проходят в Казани.

За четыре упражнения Крамаренко получила от судей 143,750 балла. Серебро завоевала ещё одна представительница России Мария Борисова (142,600 балла). Тройку призёров замкнула представительница Беларуси Анастасия Салос (133,450 балла).

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.