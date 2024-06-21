17-летняя россиянка Зарубенкова обыграла бронзового призёра ЧМ-24 Шкурдай на Играх БРИКС

17-летняя российская пловчиха Дарья Зарубенкова заняла первое место на Играх БРИКС на дистанции 200 м на спине с результатом 2 минуты 11,01 секунд. Россиянка обыграла бронзового призёра чемпионата мира по плаванию — 2024 белорусскую спортсменку Анастасию Шкурдай, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 11,82 секунды. Третьей стала россиянка Милана Степанова. Её время 2 минуты 14,20 секунд.

Ранее на Играх БРИКС на дистанции 50 м баттерфляем российские спортсмены не заработали ни одной медали.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.