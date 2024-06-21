15-летняя Мишарина стала лучшей на дистанции 800 м вольным стилем на Играх БРИКС

В Казани состоялся финальный заплыв у женщин на дистанции 800 метров вольным стилем в рамках Игр БРИКС – 2024. Его выиграла 15-летняя Ксения Мишарина, преодолевшая дистанцию за 8.30,38 секунды. Второй финишировала её соотечественница Арина Пантина (8.48,12 секунды), тройку призёров замкнула белоруска Алеся Акинчиц (8.53,24 секунды).

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в общей сложности на них выступят 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС называется укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.