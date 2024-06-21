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Видео: Лала Крамаренко плачет во время многоборья на Играх БРИКС

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко плакала во время выступления в личном многоборье на Играх БРИКС – 2024, которые проходят в Казани.

По информации ряда СМИ, Крамаренко плакала после каждого упражнения. Чем вызвана такая болезненная реакция спортсменки, на данный момент неизвестно.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видео момента, на котором президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и личный тренер Крамаренко Ляйсан Савицкая стараются успокоить спортсменку.

Стоит отметить, что эмоции не помешали Крамаренко стать лучшей в личном многоборье на Играх БРИКС. За четыре упражнения Лала получила от судей 143,750 балла.