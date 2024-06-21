Дзюдоист Агаян взял золото Игр БРИКС в весе до 73 кг

Российский дзюдоист Армен Агаян выиграл золото на Играх БРИКС в весе до 73 кг. На втором месте спортсмен из Кыргызстана Чынгызхан Сагыналиев. Третье место разделили представитель Бразилии Винисиус Ардина и Ахмадзод Масуди из Таджикистана.

Ранее россиянки завоевали семь золотых медалей в женской борьбе на Играх БРИКС. Серебряным призёром в весе до 57 кг стала Марина Симонян, бронзовым в весе до 53 кг – Милана Дадашева.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.