Мирон Лифинцев — чемпион Игр БРИКС на 100-метровке на спине

Российский пловец Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине на Играх БРИКС с результатом 53,51. Второе место занял россиянин Иван Тарасов (54,42). Тройку сильнейших замкнул белорусский спортсмен Станислав Марковский (55,57).

Ранее 17-летняя россиянка Дарья Зарубенкова обыграла бронзового призёра чемпионата мира по плаванию — 2024 Анастасию Шкурдай на Играх БРИКС.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.