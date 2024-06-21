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Кира Манохина — чемпионка Игр БРИКС на 100-метровке вольным стилем

Кира Манохина — чемпионка Игр БРИКС на 100-метровке вольным стилем
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Российская пловчиха Кира Манохина выиграла золото на Играх БРИКС на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 55,73. Второе место заняла россиянка Елизавета Прохорова (56,02). Третьей стала представительница Бразилии Лоранн Кристина Версиани Феррейра (56,41).

Ранее российский пловец Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине на Играх БРИКС с результатом 53,51.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.

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