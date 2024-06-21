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Крамаренко — о слезах на Играх БРИКС: устала, и всё. Не хочу давать никаких комментариев

Крамаренко — о слезах на Играх БРИКС: устала, и всё. Не хочу давать никаких комментариев
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Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачёте – 2021, лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко отказалась объяснить, чем были вызваны её слёзы во время личного многоборья на Играх БРИКС в Казани.

«Я устала, и всё. Я не хочу давать никаких комментариев по поводу своих эмоций», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».

По информации ряда СМИ, Крамаренко плакала после каждого упражнения. Чем вызвана такая болезненная реакция спортсменки, на данный момент неизвестно.

Стоит отметить, что негативные эмоции не помешали 19-летней Крамаренко стать лучшей в личном многоборье на Играх БРИКС. За четыре упражнения Лала получила от судей 143,750 балла.

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