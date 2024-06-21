Футзалисты «Газпрома-Югра» выиграли чемпионат России — 2023/2024, в финале одолев «Ухту»
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Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. В пятом матче финальной серии с «Ухтой» команда из Югорска одержала победу со счётом 6:5 (с серией пенальти) и выиграла серию со счётом 4-1.
Основное время заключительного матча серии завершилось ничьей (3:3). В дополнительное соперники по два раза поразили ворота друг друга (2:2). Серию пенальти выиграли представители «Газпрома-Югра» со счётом 4:2.
Пари Суперлига . Финал
21 июня 2024, пятница. 19:30 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
5 : 5
2 : 4
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Перевалов – 11' 1:1 Шистеров – 23' 1:2 Виноградов – 26' 2:2 Денисов – 30' 3:2 Павлов – 35' 3:3 Шведко – 39' 3:4 Дуду – 44' 4:4 Педала – 45' 4:5 Пирогов – 48' 5:5 Педала – 50'
Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Финальная серия. Пятый матч:
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 6:5 (2:2 (д.в.), 4:2 (пен.));
счёт в серии: 4-1.
Стоит отметить, что для «Газпрома-Югра» данный титул чемпионов России стал четвёртым в истории.
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