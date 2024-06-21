Николай Колесников заработал золото на дистанции 200 м вольным стилем на Играх БРИКС

Российский пловец Николай Колесников победил на дистанции 200 м вольным стилем на Играх БРИКС. Его результат 1.48,97. Второе место занял представитель Бразилии Бруно Сантос Дутра (1.49,98). Тройку лидеров замкнул россиянин Андрей Черепков (1.50,07).

Ранее российская пловчиха Кира Манохина выиграла золото на Играх БРИКС на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 55,73.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.