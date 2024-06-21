Российские пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4x100 м на Играх БРИКС

Российские пловцы выиграли золото в комбинированной эстафете 4x100 м на Играх БРИКС с результатом 3.36,13.

Второе место заняла команда из Беларуси (3.36,72). Тройку лидеров замкнули бразильские спортсмены (3.43,41).

Ранее российский пловец Николай Колесников победил на дистанции 200 м вольным стилем на Играх БРИКС. Его результат – 1.48,97. Также российская пловчиха Кира Манохина выиграла золото на Играх БРИКС на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 55,73.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.