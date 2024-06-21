Российские пловчихи выиграли серебро в комбинированной эстафете 4x100 м на Играх БРИКС

Российские пловчихи стали серебряными призёрами в комбинированной эстафете 4x100 м на Играх БРИКС с результатом 4.04,67. Первыми на дистанции оказались спортсменки из Беларуси (4.02,68). Тройку лидеров замкнула команда из Бразилии (4.13,97).

Ранее мужская команда российских пловцов выиграла золото в комбинированной эстафете 4x100 м на Играх БРИКС с результатом 3.36,13.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня. Там выступают 4500 спортсменов из 90 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.