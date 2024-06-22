Двукратная олимпийская чемпионка Кэти Арчибальд пропустит Олимпиаду из-за падения в саду

Двукратная олимпийская чемпионка британская спортсменка по трековым велогонкам Кэти Арчибальд пропустит Олимпиаду в Париже из-за падения в саду.

«Я споткнулась о ступеньку в саду и умудрилась каким-то образом вывихнуть лодыжку, сломать голень, малоберцовую кость и порвать две связки. Что за чёрт. Это было во вторник, и с тех пор я нахожусь в режиме принцессы (потребовалась целая команда врачей и медсестёр из отделения скорой помощи, чтобы вернуть ногу Золушки в соответствие с туфелькой). Мне сделали операцию, чтобы скрепить кости и восстановить связки.

Спасибо замечательным врачам, медсёстрам, рентгенологам, носильщикам, физиотерапевтам, хирургам и многим другим в Манчестерском королевском лазарете. Сотня извинений за то, что это означает для олимпийской команды, которая, как мне сказали, не будет включать меня.

Я всё ещё обдумываю эту новость, но решила, что лучше подтвердить её публично, а не оставлять в секрете (опасность поломки и всё такое). Возможно, я вернусь с новыми новостями, возможно, на некоторое время пропаду из социальных сетей. Пока что чао», — написала Арчибальд в социальных сетях.

30-летняя спортсменка — двукратная олимпийская чемпионка. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она выиграла золото в командной гонке преследования, а в 2021-м в Токио стала первой в гонках на выносливость. Кроме того, она является пятикратной чемпионкой мира и 20-кратной чемпионкой Европы.